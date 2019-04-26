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Nokdu Flower season 1 watch online

Nokdu Flower season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nokdu Flower Seasons Season 1
Nokdu Flower 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 48
Runtime 28 hours 0 minute
"Nokdu Flower" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цветок фасоли» события разворачиваются во время правления династии Чосон, в 1894 году. Назревает масштабный крестьянский бунт, который грозит вылиться в революционный переворот. Во время решающей схватки вблизи поселения Угымтха два брата волею судеб сражаются за враждующие стороны. Один из них является образованным сыном чиновника, наследником внушительного состояния, а другой – незаконнорожденным слугой. Неудивительно, что Ган примкнул к группе ополченцев, а И Хён находится на стороне действующей власти. Что же победит – зов крови или социальные установки?

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"Nokdu Flower" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 April 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 April 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 April 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 April 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 May 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 May 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 May 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 May 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 May 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 May 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 May 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 May 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 May 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 May 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
18 May 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 May 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
24 May 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
24 May 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
25 May 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
25 May 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
31 May 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
31 May 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
1 June 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
1 June 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
7 June 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
7 June 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
8 June 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
8 June 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
14 June 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
14 June 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
15 June 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
15 June 2019
Episode 33
Season 1 Episode 33
21 June 2019
Episode 34
Season 1 Episode 34
21 June 2019
Episode 35
Season 1 Episode 35
22 June 2019
Episode 36
Season 1 Episode 36
22 June 2019
Episode 37
Season 1 Episode 37
28 June 2019
Episode 38
Season 1 Episode 38
28 June 2019
Episode 39
Season 1 Episode 39
29 June 2019
Episode 40
Season 1 Episode 40
29 June 2019
Episode 41
Season 1 Episode 41
5 July 2019
Episode 42
Season 1 Episode 42
5 July 2019
Episode 43
Season 1 Episode 43
6 July 2019
Episode 44
Season 1 Episode 44
6 July 2019
Episode 45
Season 1 Episode 45
12 July 2019
Episode 46
Season 1 Episode 46
12 July 2019
Episode 47
Season 1 Episode 47
13 July 2019
Episode 48
Season 1 Episode 48
13 July 2019
TV series release schedule
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