В 1 сезоне сериала «Цветок фасоли» события разворачиваются во время правления династии Чосон, в 1894 году. Назревает масштабный крестьянский бунт, который грозит вылиться в революционный переворот. Во время решающей схватки вблизи поселения Угымтха два брата волею судеб сражаются за враждующие стороны. Один из них является образованным сыном чиновника, наследником внушительного состояния, а другой – незаконнорожденным слугой. Неудивительно, что Ган примкнул к группе ополченцев, а И Хён находится на стороне действующей власти. Что же победит – зов крови или социальные установки?