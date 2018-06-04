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Tak ne byvaet 2018, season 1

Tak ne byvaet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tak ne byvaet Seasons Season 1
Так не бывает 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Tak ne byvaet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Так не бывает» Маша и Илья готовятся к свадьбе. Родителей они решили познакомить прямо на торжестве. Но их встреча состоялась раньше, на автомобильной парковке. Эти воспитанные, на первый взгляд, люди – Роман Петрович, знаменитый врач, а Дарья Олеговна – учительница танцев, сразу невзлюбили друг друга. Они поругались, не желая уступать друг другу единственное парковочное место. Все изменилось через несколько месяцев. Родители молодоженов начали тайно встречаться. Дарья, торопясь на очередное свидание, сообщает матери, что собирается на встречу выпускников, а Роман говорит своей супруге, что в баню с друзьями.

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"Tak ne byvaet" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 June 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 June 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 June 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 June 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 June 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 June 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 June 2018
TV series release schedule
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