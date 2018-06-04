В 1 сезоне сериала «Так не бывает» Маша и Илья готовятся к свадьбе. Родителей они решили познакомить прямо на торжестве. Но их встреча состоялась раньше, на автомобильной парковке. Эти воспитанные, на первый взгляд, люди – Роман Петрович, знаменитый врач, а Дарья Олеговна – учительница танцев, сразу невзлюбили друг друга. Они поругались, не желая уступать друг другу единственное парковочное место. Все изменилось через несколько месяцев. Родители молодоженов начали тайно встречаться. Дарья, торопясь на очередное свидание, сообщает матери, что собирается на встречу выпускников, а Роман говорит своей супруге, что в баню с друзьями.