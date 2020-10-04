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Pereputannye season 1 watch online

Pereputannye season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pereputannye Seasons Season 1
Перепутанные 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Pereputannye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перепутанные» обеспеченная семья Морозовых воспитывает семнадцатилетнюю дочь Юлию. После планового осмотра в медучреждении родители неожиданно узнают шокирующую новость – они с Юлей не родственники по крови. Оказывается, 17 лет назад детей перепутали в роддоме, и их родная дочка – Яна – живет в семье Михайловых. Быт этой семьи значительно отличается от их собственных: Михайловы уживаются впятером в тесной квартире. Семьи встречаются друг с другом, и Морозовы принимают решение найти юридическую возможность удочерить Яну. Но Михайловым эта затея совсем не нравится...

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"Pereputannye" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 October 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 October 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 October 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 October 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 October 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 October 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 October 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 October 2020
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 October 2020
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 October 2020
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 October 2020
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 October 2020
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 October 2020
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 October 2020
Серия 15
Season 1 Episode 15
4 October 2020
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 October 2020
TV series release schedule
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