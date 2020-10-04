В 1 сезоне сериала «Перепутанные» обеспеченная семья Морозовых воспитывает семнадцатилетнюю дочь Юлию. После планового осмотра в медучреждении родители неожиданно узнают шокирующую новость – они с Юлей не родственники по крови. Оказывается, 17 лет назад детей перепутали в роддоме, и их родная дочка – Яна – живет в семье Михайловых. Быт этой семьи значительно отличается от их собственных: Михайловы уживаются впятером в тесной квартире. Семьи встречаются друг с другом, и Морозовы принимают решение найти юридическую возможность удочерить Яну. Но Михайловым эта затея совсем не нравится...