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Перепутанные 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Перепутанные
Киноафиша Сериалы Перепутанные Сезоны Сезон 1

Перепутанные 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перепутанные»

В 1 сезоне сериала «Перепутанные» обеспеченная семья Морозовых воспитывает семнадцатилетнюю дочь Юлию. После планового осмотра в медучреждении родители неожиданно узнают шокирующую новость – они с Юлей не родственники по крови. Оказывается, 17 лет назад детей перепутали в роддоме, и их родная дочка – Яна – живет в семье Михайловых. Быт этой семьи значительно отличается от их собственных: Михайловы уживаются впятером в тесной квартире. Семьи встречаются друг с другом, и Морозовы принимают решение найти юридическую возможность удочерить Яну. Но Михайловым эта затея совсем не нравится...

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Список серий 1-го сезона сериала «Перепутанные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 октября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 октября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 октября 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 октября 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 октября 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 октября 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 октября 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 октября 2020
График выхода всех сериалов
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