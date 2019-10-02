Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Eojjeoda Balgyeonhan Haru season 1 watch online

Eojjeoda Balgyeonhan Haru season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Eojjeoda Balgyeonhan Haru Seasons Season 1
Eojjeoda Balgyeonhan Haru 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Eojjeoda Balgyeonhan Haru" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ха-ру, которого я встретила случайно» в центре событий оказывается студентка престижного частного учебного заведения Ын Дан-о. Но девушка не чувствует себя счастливой в этой школе: у нее нет ни парня, ни друзей, а собственная судьба почему-то кажется ей какой-то поверхностной и непродуманной. Вскоре она находит ответ в неожиданном месте. Выясняется, что она и все ее одноклассники – не живые люди, а герои популярного комикса. Причем сама она оказывается далеко не главным персонажем, и, судя по всему, ее скоро вычеркнут из истории. Чтобы сохранить жизнь, она решает завязать роман и привлечь внимание читателей.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.7 IMDb

"Eojjeoda Balgyeonhan Haru" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 October 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 October 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 October 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 October 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 October 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 October 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 October 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 October 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 October 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 October 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 October 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
23 October 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 October 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 October 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
30 October 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
30 October 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
31 October 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
31 October 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
6 November 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
6 November 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
7 November 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
7 November 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
13 November 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
13 November 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
14 November 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
14 November 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
20 November 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
20 November 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
21 November 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
21 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more