В 1-м сезоне сериала «Ха-ру, которого я встретила случайно» в центре событий оказывается студентка престижного частного учебного заведения Ын Дан-о. Но девушка не чувствует себя счастливой в этой школе: у нее нет ни парня, ни друзей, а собственная судьба почему-то кажется ей какой-то поверхностной и непродуманной. Вскоре она находит ответ в неожиданном месте. Выясняется, что она и все ее одноклассники – не живые люди, а герои популярного комикса. Причем сама она оказывается далеко не главным персонажем, и, судя по всему, ее скоро вычеркнут из истории. Чтобы сохранить жизнь, она решает завязать роман и привлечь внимание читателей.