Liaison 2023, season 1

Liaison
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Liaison" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Связь» молодая и страстно влюбленная пара оказывается в ловушке политических перипетий. Оба героя готовы от многого отказаться ради совместного счастья, но они связаны по рукам и ногам своими обязанностями перед начальством и страной. Они должны выбрать: пожертвовать любовью или рискнуть собственной жизнью? Спасти свою шкуру в опасном мире международного шпионажа непросто, но еще сложнее – спасти отношения, особенно когда влюбленные оказываются по разные стороны баррикад. Ложь, интриги, отчаяние, надежды и неизбежные последствия прошлых ошибок – все это предстоит героям на их пути.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

Liaison List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Storm Warning
Season 1 Episode 1
24 February 2023
Chaos
Season 1 Episode 2
3 March 2023
Manipulations
Season 1 Episode 3
10 March 2023
Carnage
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Family Album
Season 1 Episode 5
24 March 2023
An Eye for an Eye
Season 1 Episode 6
31 March 2023
