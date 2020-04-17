В 1 сезоне сериала «Любовь лечит» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана – красавица, умница и успешная бизнес-леди. Кроме того, Света счастлива в браке и растит сына-подростка. Но все меняется, когда рядовое обследование выявляет страшный диагноз. Женщина переосмысливает свою жизнь и уже ставит крест на будущем, однако вскоре врач объявляет: анализы были перепутаны, а она здорова! Вот только вскоре Светлану ждет еще одно потрясение. Вместо нее неизлечимой болезнью страдает женщина, с которой муж Виктор уже несколько лет ей изменяет. Тогда героиня решает обратить внимание на коллегу Алексея, который поддерживал ее в тяжелое время.