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Lyubov lechit 2020, season 1

Lyubov lechit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lyubov lechit Seasons Season 1
Любовь лечит 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Lyubov lechit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь лечит» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана – красавица, умница и успешная бизнес-леди. Кроме того, Света счастлива в браке и растит сына-подростка. Но все меняется, когда рядовое обследование выявляет страшный диагноз. Женщина переосмысливает свою жизнь и уже ставит крест на будущем, однако вскоре врач объявляет: анализы были перепутаны, а она здорова! Вот только вскоре Светлану ждет еще одно потрясение. Вместо нее неизлечимой болезнью страдает женщина, с которой муж Виктор уже несколько лет ей изменяет. Тогда героиня решает обратить внимание на коллегу Алексея, который поддерживал ее в тяжелое время. 

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"Lyubov lechit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 April 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 April 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 April 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 April 2020
TV series release schedule
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