В 1 сезоне сериала «Школа проживания» в Подмосковье из Новосибирска по работе перебирается ученый-физик Алексей Муромцев. Он должен жить в новой квартире в Дубне и работать в местной исследовательской лаборатории. Однако его ждет неприятный сюрприз: недавно приобретенное жилье уже занято другой хозяйкой! В квартире на вполне законных основаниях с полным комплектом документов живет молодая медсестра Валентина Григорьева. Она выпроваживает мужчину за порог, сочтя его мошенником, но Леша пишет заявление в полицию. Выясняется, что они стали жертвами черных риелторов и теперь квартира принадлежит им обоим.