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Школа проживания 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школа проживания
Киноафиша Сериалы Школа проживания Сезоны Сезон 1

Школа проживания 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа проживания»

В 1 сезоне сериала «Школа проживания» в Подмосковье из Новосибирска по работе перебирается ученый-физик Алексей Муромцев. Он должен жить в новой квартире в Дубне и работать в местной исследовательской лаборатории. Однако его ждет неприятный сюрприз: недавно приобретенное жилье уже занято другой хозяйкой! В квартире на вполне законных основаниях с полным комплектом документов живет молодая медсестра Валентина Григорьева. Она выпроваживает мужчину за порог, сочтя его мошенником, но Леша пишет заявление в полицию. Выясняется, что они стали жертвами черных риелторов и теперь квартира принадлежит им обоим.

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Список серий 1-го сезона сериала «Школа проживания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 ноября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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