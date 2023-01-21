В 1 сезоне сериала «Место силы» заведующая библиотекой поселка Бобры Елена Генералова лишается работы. Здание объявляют аварийным и сносят, а саму библиотеку уничтожают из-за недостатка финансирования на ее содержание. Женщине с высшим образованием приходится мыть полы в районной администрации. Но неожиданно новое начальство выдвигает ее кандидатуру на выборах. Мол, шансов на победу у простой уборщицы все равно нет, а заранее известному победителю Валентину Голубкову по закону надо противопоставить хоть кого-то. Вот только этот Голубков так надоел всем жителям, что они дружно голосуют за Лену.