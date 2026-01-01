В 1 сезоне сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» подросток Женя Кирсанов живет вместе со своей матерью в Казахстане и посещает обычную школу. Но его судьба переворачивается из-за трагедии: в доме случается пожар, который уносит жизнь мамы. Сам Женя тоже должен был неизбежно погибнуть, но он совершенно необъяснимым образом выживает и, более того, выходит из огня невредимым. Парень уверен, что здесь не обошлось без жуткого потустороннего вмешательства. Он слышит неупокоенные души и думает, что сходит с ума. Но ему на помощь приходят отставной полицейский Максим, который повидал в жизни всякое, и его немой напарник.