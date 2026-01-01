Мы здесь, чтобы вам помочь 2023, 1 сезон

Мы здесь, чтобы вам помочь
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»

В 1 сезоне сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» подросток Женя Кирсанов живет вместе со своей матерью в Казахстане и посещает обычную школу. Но его судьба переворачивается из-за трагедии: в доме случается пожар, который уносит жизнь мамы. Сам Женя тоже должен был неизбежно погибнуть, но он совершенно необъяснимым образом выживает и, более того, выходит из огня невредимым. Парень уверен, что здесь не обошлось без жуткого потустороннего вмешательства. Он слышит неупокоенные души и думает, что сходит с ума. Но ему на помощь приходят отставной полицейский Максим, который повидал в жизни всякое, и его немой напарник.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Список серий сериала Мы здесь, чтобы вам помочь

Сезон 1
