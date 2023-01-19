Otkryvay, policiya! season 1 watch online

Открывай, полиция! 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Otkryvay, policiya!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Открывай, полиция!» в семье подполковника полиции Дмитрия Рощина царит мир и взаимопонимание. Любимая дочь героя Анна давно стала взрослой женщиной и собирается замуж. Вот только знакомство с будущим зятем не задается с самого начала. Выясняется, что талантливый молодой ученый Андрей Изотов придерживается пацифистских взглядов и на дух не переносит людей в форме. Но счастье дочери оказывается для Рощина важнее своего упрямства. Он соглашается на время взять Андрея в напарники, чтобы показать ему свои привычные будни и объяснить, что быть полицейским – это честь, а не позор. Вместе они берутся за поиски рецидивиста Тактарова.

8.2
Rate 34 votes
6.9 IMDb

"Otkryvay, policiya!" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 February 2023
