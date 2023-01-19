В 1 сезоне сериала «Открывай, полиция!» в семье подполковника полиции Дмитрия Рощина царит мир и взаимопонимание. Любимая дочь героя Анна давно стала взрослой женщиной и собирается замуж. Вот только знакомство с будущим зятем не задается с самого начала. Выясняется, что талантливый молодой ученый Андрей Изотов придерживается пацифистских взглядов и на дух не переносит людей в форме. Но счастье дочери оказывается для Рощина важнее своего упрямства. Он соглашается на время взять Андрея в напарники, чтобы показать ему свои привычные будни и объяснить, что быть полицейским – это честь, а не позор. Вместе они берутся за поиски рецидивиста Тактарова.