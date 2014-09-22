В 1 сезоне сериала «Отец Матвей» главный герой служит в столичной церкви. Внезапно из мест заключения возвращается его брат Яков — хамоватый и беспринципный молодой человек — и рушит спокойную жизнь своих родственников. Он устраивает ограбление богатого храма, где служит его старший брат. После того, что случилось, отцу Матвею приходится уехать с семьей в провинциальный приход. Условия жизни сначала кажутся москвичам чудовищными, но герои постепенно адаптируются в новых реалиях. Вскоре отец Матвей узнает, что в тихом, на первый взгляд, городке происходит что-то из ряда вон выходящее...