Otec Matvey 2014 - 2017, season 1

Otec Matvey season 1 poster
Отец Матвей 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Otec Matvey" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отец Матвей» главный герой служит в столичной церкви. Внезапно из мест заключения возвращается его брат Яков — хамоватый и беспринципный молодой человек — и рушит спокойную жизнь своих родственников. Он устраивает ограбление богатого храма, где служит его старший брат. После того, что случилось, отцу Матвею приходится уехать с семьей в провинциальный приход. Условия жизни сначала кажутся москвичам чудовищными, но герои постепенно адаптируются в новых реалиях. Вскоре отец Матвей узнает, что в тихом, на первый взгляд, городке происходит что-то из ряда вон выходящее...

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Otec Matvey" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Девятая заповедь
Season 1 Episode 1
22 September 2014
Непрощённый грех
Season 1 Episode 2
22 September 2014
Клятва Гиппократа
Season 1 Episode 3
23 September 2014
Роза
Season 1 Episode 4
23 September 2014
Благие намерения
Season 1 Episode 5
24 September 2014
Громкое дело
Season 1 Episode 6
24 September 2014
Напрасная жертва
Season 1 Episode 7
25 September 2014
Кузнечик и Голиаф
Season 1 Episode 8
25 September 2014
Змеиный клубок
Season 1 Episode 9
29 September 2014
Под прикрытием
Season 1 Episode 10
29 September 2014
Дитя раздора
Season 1 Episode 11
30 September 2014
В ожидании приговора
Season 1 Episode 12
30 September 2014
Желание
Season 1 Episode 13
1 October 2014
Клеймо
Season 1 Episode 14
1 October 2014
Амулет
Season 1 Episode 15
2 October 2014
Вне игры
Season 1 Episode 16
2 October 2014
Тайный враг
Season 1 Episode 17
8 June 2017
Опасный поворот
Season 1 Episode 18
8 June 2017
Клевета
Season 1 Episode 19
9 June 2017
Исповедь
Season 1 Episode 20
9 June 2017
