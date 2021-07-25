В 1 сезоне сериала «Рейка» в 1994 году в Южной Африке похитили дочь многонациональной пары. Оказалось, что ее держал в плену местный фермер. Девочке удалось сбежать от него. Спустя много лет Рейка превратилась в детектива, пообещав себе защищать мир от таких людей, как ее похититель. Продолжая справляться со своей детской травмой, Рейка Гама использует свой опыт, чтобы вырастить ребенка и разгадать тайны, которые не дают ее землякам спокойно жить. История начинается с того, что Рейку вызывают на слушание, чтобы она утвердила заявление об условно-досрочном освобождении ее похитителя после двадцати лет заключения.