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Reyka 2021, season 1

Reyka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Reyka Seasons Season 1
Reyka 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Reyka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рейка» в 1994 году в Южной Африке похитили дочь многонациональной пары. Оказалось, что ее держал в плену местный фермер. Девочке удалось сбежать от него. Спустя много лет Рейка превратилась в детектива, пообещав себе защищать мир от таких людей, как ее похититель. Продолжая справляться со своей детской травмой, Рейка Гама использует свой опыт, чтобы вырастить ребенка и разгадать тайны, которые не дают ее землякам спокойно жить. История начинается с того, что Рейку вызывают на слушание, чтобы она утвердила заявление об условно-досрочном освобождении ее похитителя после двадцати лет заключения.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

Reyka List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 July 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 August 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 August 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 August 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 August 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 August 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 September 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 September 2021
TV series release schedule
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