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Рейка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рейка
Киноафиша Сериалы Рейка Сезоны Сезон 1

Reyka 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рейка»

В 1 сезоне сериала «Рейка» в 1994 году в Южной Африке похитили дочь многонациональной пары. Оказалось, что ее держал в плену местный фермер. Девочке удалось сбежать от него. Спустя много лет Рейка превратилась в детектива, пообещав себе защищать мир от таких людей, как ее похититель. Продолжая справляться со своей детской травмой, Рейка Гама использует свой опыт, чтобы вырастить ребенка и разгадать тайны, которые не дают ее землякам спокойно жить. История начинается с того, что Рейку вызывают на слушание, чтобы она утвердила заявление об условно-досрочном освобождении ее похитителя после двадцати лет заключения.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Рейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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