В 1 сезоне сериала «Даша» в центре событий оказывается семнадцатилетняя сирота, детские годы которой прошли в интернате. Жизнь Даши меняется, когда в ее жизни появляется влиятельный мужчина. Он сообщает ей, что она является его внебрачной дочерью. Богданов полон решимости загладить вину перед девушкой и оплатить ее обучение в престижном университете. Даша даже не догадывается, что оказалась вовлечена в аферу. Богданов — преступник, который намерен переписать на девочку свое имущество, чтобы его не конфисковали, а после — избавиться от нее. Однако аферист не учел, что у Даши весьма своенравный характер.