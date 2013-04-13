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Даша 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Даша
Киноафиша Сериалы Даша Сезоны Сезон 1

Даша 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Даша»

В 1 сезоне сериала «Даша» в центре событий оказывается семнадцатилетняя сирота, детские годы которой прошли в интернате. Жизнь Даши меняется, когда в ее жизни появляется влиятельный мужчина. Он сообщает ей, что она является его внебрачной дочерью. Богданов полон решимости загладить вину перед девушкой и оплатить ее обучение в престижном университете. Даша даже не догадывается, что оказалась вовлечена в аферу. Богданов — преступник, который намерен переписать на девочку свое имущество, чтобы его не конфисковали, а после — избавиться от нее. Однако аферист не учел, что у Даши весьма своенравный характер.

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Список серий 1-го сезона сериала «Даша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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