Find Me in Your Memory season 1 watch online

Find Me in Your Memory
Find Me in Your Memory 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 32
Runtime 32 hours 0 minute
"Find Me in Your Memory" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отыщи меня в своей памяти» известный новостной диктор Ли Чон Хун достиг небывалых успехов в карьере благодаря своему редкому заболеванию – гипертимезии. Он помнит абсолютно все детали своей жизни, начиная с раннего младенческого возраста, и не способен забыть ни единой мелочи. Но этот дар является для него же одновременно и проклятием. Тем временем на другом конце города живет молодая успешная актриса Е Ха Чжин, которая после несчастного случая страдает от потери воспоминаний. Амнезия лишила ее важнейших моментов прошлого. Когда она знакомится с Ли Чон Хуном, она находит в нем то, чего не хватало в ее собственной жизни.

Series rating

7.2
11 votes
7.3 IMDb

"Find Me in Your Memory" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 March 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 March 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 March 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 March 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 March 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 March 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 March 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 March 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 April 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 April 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 April 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 April 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 April 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 April 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 April 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
9 April 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 April 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
16 April 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
22 April 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
22 April 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 April 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
23 April 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
29 April 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
29 April 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
30 April 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
30 April 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
6 May 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
6 May 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
7 May 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
7 May 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
13 May 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
13 May 2020
