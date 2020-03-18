В 1 сезоне сериала «Отыщи меня в своей памяти» известный новостной диктор Ли Чон Хун достиг небывалых успехов в карьере благодаря своему редкому заболеванию – гипертимезии. Он помнит абсолютно все детали своей жизни, начиная с раннего младенческого возраста, и не способен забыть ни единой мелочи. Но этот дар является для него же одновременно и проклятием. Тем временем на другом конце города живет молодая успешная актриса Е Ха Чжин, которая после несчастного случая страдает от потери воспоминаний. Амнезия лишила ее важнейших моментов прошлого. Когда она знакомится с Ли Чон Хуном, она находит в нем то, чего не хватало в ее собственной жизни.