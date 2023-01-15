Menu
Baloven sudby 2023, season 1

Баловень судьбы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Baloven sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Баловень судьбы» Никита Горячев, сын обеспеченного ресторатора, заходит в кафе отца поесть. В это время отец, которому надоел праздный образ жизни разгильдяя-сына, решает заблокировать кредитную карту Никиты. Никита покидает заведение, не заплатив и нагрубив официантке Уле. Когда отцу становится известно об этом, он отправляет отпрыска на исправительные работы в то самое заведение, да еще назначая над ним начальницей ту самую Улю. А Ульяна, которая только и мечтает отомстить за все прошлые обиды, начинает нещадно гонять Никиту. Ему будет непросто вымолить прощение.

"Baloven sudby" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 January 2023
