В 1 сезоне сериала «Баловень судьбы» Никита Горячев, сын обеспеченного ресторатора, заходит в кафе отца поесть. В это время отец, которому надоел праздный образ жизни разгильдяя-сына, решает заблокировать кредитную карту Никиты. Никита покидает заведение, не заплатив и нагрубив официантке Уле. Когда отцу становится известно об этом, он отправляет отпрыска на исправительные работы в то самое заведение, да еще назначая над ним начальницей ту самую Улю. А Ульяна, которая только и мечтает отомстить за все прошлые обиды, начинает нещадно гонять Никиту. Ему будет непросто вымолить прощение.