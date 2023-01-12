Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Makanai: Cooking for the Maiko House 2023, season 1

The Makanai: Cooking for the Maiko House season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Makanai: Cooking for the Maiko House Seasons Season 1
The Makanai: Cooking for the Maiko House
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 5 hours 42 minutes
"The Makanai: Cooking for the Maiko House" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Маканаи: Кто готовит для майко» в центре событий оказываются две неразлучные подруги, которые приезжают в Киото, чтобы стать майко (последовательницами гейш). Одной из них сообщают, что гейши из нее никак не получится, а вот вторую принимают в дом. Первая девушка решает остаться с подругой в доме для майко, чтобы готовить для других воспитанниц. Тем временем вторая героиня трудится изо всех сил, постигая азы этикета и стремясь стать лучшей ученицей. Живя под одной крышей, каждая из девушек проходит совершенно разный путь и справляется с трудностями собственными методами.

Series rating

7.7
Rate 13 votes
7.9 IMDb

The Makanai: Cooking for the Maiko House List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Change
Season 1 Episode 1
12 January 2023
Guardian Spirit
Season 1 Episode 2
12 January 2023
Taboo
Season 1 Episode 3
12 January 2023
Wish
Season 1 Episode 4
12 January 2023
Choice
Season 1 Episode 5
12 January 2023
One-sided
Season 1 Episode 6
12 January 2023
Illness
Season 1 Episode 7
12 January 2023
Carnival
Season 1 Episode 8
12 January 2023
Passage
Season 1 Episode 9
12 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more