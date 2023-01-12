В 1 сезоне сериала «Маканаи: Кто готовит для майко» в центре событий оказываются две неразлучные подруги, которые приезжают в Киото, чтобы стать майко (последовательницами гейш). Одной из них сообщают, что гейши из нее никак не получится, а вот вторую принимают в дом. Первая девушка решает остаться с подругой в доме для майко, чтобы готовить для других воспитанниц. Тем временем вторая героиня трудится изо всех сил, постигая азы этикета и стремясь стать лучшей ученицей. Живя под одной крышей, каждая из девушек проходит совершенно разный путь и справляется с трудностями собственными методами.