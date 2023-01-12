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Маканаи: Кто готовит для майко 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маканаи: Кто готовит для майко
Киноафиша Сериалы Маканаи: Кто готовит для майко Сезоны Сезон 1

The Makanai: Cooking for the Maiko House
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Маканаи: Кто готовит для майко»

В 1 сезоне сериала «Маканаи: Кто готовит для майко» в центре событий оказываются две неразлучные подруги, которые приезжают в Киото, чтобы стать майко (последовательницами гейш). Одной из них сообщают, что гейши из нее никак не получится, а вот вторую принимают в дом. Первая девушка решает остаться с подругой в доме для майко, чтобы готовить для других воспитанниц. Тем временем вторая героиня трудится изо всех сил, постигая азы этикета и стремясь стать лучшей ученицей. Живя под одной крышей, каждая из девушек проходит совершенно разный путь и справляется с трудностями собственными методами.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Маканаи: Кто готовит для майко График выхода всех сериалов
Сезон 1
Перемены Change
Сезон 1 Серия 1
12 января 2023
Дух-покровитель Guardian Spirit
Сезон 1 Серия 2
12 января 2023
Табу Taboo
Сезон 1 Серия 3
12 января 2023
Желание Wish
Сезон 1 Серия 4
12 января 2023
Выбор Choice
Сезон 1 Серия 5
12 января 2023
Неразделенные чувства One-sided
Сезон 1 Серия 6
12 января 2023
Недуг Illness
Сезон 1 Серия 7
12 января 2023
Карнавал Carnival
Сезон 1 Серия 8
12 января 2023
Новые начинания Passage
Сезон 1 Серия 9
12 января 2023
График выхода всех сериалов
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