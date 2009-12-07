Все мужики – сволочи: в этом еще раз убеждаются три симпатичные героини этого комедийного сериала – скромная учительница Катя, ее сестра-близнец Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь избавиться от одиночества, девушки обращаются в одно известное брачное агентство. А через несколько дней Катя обнаруживает себя в обнаженном виде на обложке популярного глянцевого журнала. Но она точно знает, что не снималась неглиже! Во всем виноват главный редактор журнала - хитрый и эгоистичный циник. Теперь девушки готовы на все, но не чтобы выйти замуж, а чтобы отомстить… своими, женскими способами.