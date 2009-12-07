Menu
Russian
Lapushki season 1 watch online

Lapushki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lapushki Seasons Season 1
Лапушки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Lapushki" season 1 description

Все мужики – сволочи: в этом еще раз убеждаются три симпатичные героини этого комедийного сериала – скромная учительница Катя, ее сестра-близнец Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь избавиться от одиночества, девушки обращаются в одно известное брачное агентство. А через несколько дней Катя обнаруживает себя в обнаженном виде на обложке популярного глянцевого журнала. Но она точно знает, что не снималась неглиже! Во всем виноват главный редактор журнала - хитрый и эгоистичный циник. Теперь девушки готовы на все, но не чтобы выйти замуж, а чтобы отомстить… своими, женскими способами.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.7 IMDb

"Lapushki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 December 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 December 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 December 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 December 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 December 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 December 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 December 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 December 2009
TV series release schedule
