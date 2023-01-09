Menu
Koala Man 2023, season 1

Koala Man season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Koala Man Seasons Season 1
Koala Man
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Koala Man" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Человек-коала» история посвящена мужчине среднего возраста, который под покровом ночи выскальзывает из дома, пока все члены его семьи спят, облачившись в маску коалы. Главный герой отправляется гулять по улицам провинциального городка, отыскивая преступные банды и других возмутителей спокойствия мирных граждан. Основная задача супергероя — снизить уровень преступности в родном городе. Днем он — почтенный отец семейства, который решает множество бытовых проблем и воспитывает своих отпрысков. А по ночам — гроза криминального мира и настоящая городская легенда.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Koala Man List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Bin Day
Season 1 Episode 1
9 January 2023
Deep Pockets
Season 1 Episode 2
9 January 2023
The Red Hot Rule
Season 1 Episode 3
9 January 2023
The Great One
Season 1 Episode 4
9 January 2023
Ode To A Koala Bear
Season 1 Episode 5
9 January 2023
The Handies
Season 1 Episode 6
9 January 2023
Emu War II
Season 1 Episode 7
9 January 2023
Hot Christmas
Season 1 Episode 8
9 January 2023
