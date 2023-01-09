В 1 сезоне сериала «Человек-коала» история посвящена мужчине среднего возраста, который под покровом ночи выскальзывает из дома, пока все члены его семьи спят, облачившись в маску коалы. Главный герой отправляется гулять по улицам провинциального городка, отыскивая преступные банды и других возмутителей спокойствия мирных граждан. Основная задача супергероя — снизить уровень преступности в родном городе. Днем он — почтенный отец семейства, который решает множество бытовых проблем и воспитывает своих отпрысков. А по ночам — гроза криминального мира и настоящая городская легенда.