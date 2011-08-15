В 1-м сезоне сериала «Дело было на Кубани» действие происходит в маленькой краснодарской станице. Молодой лесник Гриша Лютый мечтает о собственной ферме, где вместе с ним хозяйничать будет самая красивая девушка в этой местности Кристина Черкесова. Но не один он имеет виды на нее. Сын влиятельного человека, Дмитрий, вернувшись из столицы на родину, собирает банду и похищает Кристину. Григорий посреди ночи отправляется на поиски и обнаруживает любимую у Дмитрия. Они дерутся. В это время сестра Кристины Татьяна страдает от неразделенной любви. Она собирается с духом и открыто признается Грише в своих чувствах.