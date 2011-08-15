Menu
Russian
Дело было на Кубани 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Дело было на Кубани» действие происходит в маленькой краснодарской станице. Молодой лесник Гриша Лютый мечтает о собственной ферме, где вместе с ним хозяйничать будет самая красивая девушка в этой местности Кристина Черкесова. Но не один он имеет виды на нее. Сын влиятельного человека, Дмитрий, вернувшись из столицы на родину, собирает банду и похищает Кристину. Григорий посреди ночи отправляется на поиски и обнаруживает любимую у Дмитрия. Они дерутся. В это время сестра Кристины Татьяна страдает от неразделенной любви. Она собирается с духом и открыто признается Грише в своих чувствах.

3.0
Rate 13 votes
3.8 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 August 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 August 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 August 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 August 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 August 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 August 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 August 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 August 2011
