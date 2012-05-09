Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Komanda vosem season 1 watch online

Komanda vosem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Komanda vosem Seasons Season 1
Команда восемь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Komanda vosem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Команда восемь» события разворачиваются в первые месяцы Великой Отечественной войны. В центре сюжета оказываются дружащие с детства молодые ребята – девушка Рита и ее приятели Ваня и Яшка. Все герои собираются защищать свою страну и мечтают поступить в разведотряд. Но их детство обрывается еще до фронта из-за страшного преступления. Кто-то жестоко расправляется с родителями Риты, впутав в это ничего не подозревающего Ваню, а Яшка оказывается случайным свидетелем убийства. Тем не менее героев принимают в армию, где им предстоит не только проникнуть в тыл врага, но и узнать тайну смерти Ритиной семьи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Komanda vosem" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more