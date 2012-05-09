В 1-м сезоне сериала «Команда восемь» события разворачиваются в первые месяцы Великой Отечественной войны. В центре сюжета оказываются дружащие с детства молодые ребята – девушка Рита и ее приятели Ваня и Яшка. Все герои собираются защищать свою страну и мечтают поступить в разведотряд. Но их детство обрывается еще до фронта из-за страшного преступления. Кто-то жестоко расправляется с родителями Риты, впутав в это ничего не подозревающего Ваню, а Яшка оказывается случайным свидетелем убийства. Тем не менее героев принимают в армию, где им предстоит не только проникнуть в тыл врага, но и узнать тайну смерти Ритиной семьи.