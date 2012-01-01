В 1 сезоне сериала «Куми-Куми» события разворачиваются на фантастическом острове, где обитает несколько различных племен. Несмотря на то что герои говорят на одном языке, они не очень дружны между собой. Однако есть персонажи, которые нарушают это правило. Джуги, Юси и Шумадана — представители трех племен, которые населяют мир Куми-Куми. Герои очень отличаются по характерам, но поддерживают дружеские отношения, несмотря на конфликт между своими племенами. В каждом эпизоде кто-то из друзей попадает в неприятности, а остальные помогают ему выпутаться. Нередко ситуация усугубляется еще и тем, что Джуга и Шумадан тайно любят Юси.