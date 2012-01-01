Menu
Kumi-kumi season 1 watch online

Kumi-kumi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kumi-kumi Seasons Season 1
Куми-куми 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 15
Runtime 2 hours 45 minutes
"Kumi-kumi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Куми-Куми» события разворачиваются на фантастическом острове, где обитает несколько различных племен. Несмотря на то что герои говорят на одном языке, они не очень дружны между собой. Однако есть персонажи, которые нарушают это правило. Джуги, Юси и Шумадана — представители трех племен, которые населяют мир Куми-Куми. Герои очень отличаются по характерам, но поддерживают дружеские отношения, несмотря на конфликт между своими племенами. В каждом эпизоде кто-то из друзей попадает в неприятности, а остальные помогают ему выпутаться. Нередко ситуация усугубляется еще и тем, что Джуга и Шумадан тайно любят Юси.

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8 IMDb

"Kumi-kumi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Легенда
Season 1 Episode 1
1 January 2012
Солнечная энергия
Season 1 Episode 2
1 September 2012
Мусорная жаба
Season 1 Episode 3
14 December 2012
Рыбалка
Season 1 Episode 4
5 April 2013
Облачный край
Season 1 Episode 5
5 April 2013
Новый год
Season 1 Episode 6
3 May 2013
Ойло
Season 1 Episode 7
5 September 2013
Червячок
Season 1 Episode 8
5 September 2013
Третий глаз
Season 1 Episode 9
5 September 2013
Робот
Season 1 Episode 10
30 September 2013
Влюбленный генерал
Season 1 Episode 11
11 November 2013
Куми-микс
Season 1 Episode 12
19 April 2014
Зомби
Season 1 Episode 13
6 July 2014
Мани Мани
Season 1 Episode 14
30 December 2015
Портал
Season 1 Episode 15
1 September 2016
