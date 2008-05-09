Menu
Russian
V iyune 41-go season 1 watch online

V iyune 41-go season 1 poster
В июне 41-го 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток.Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за погибших товарищей, за отнятое право любить...

4.9
Rate 13 votes
5.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2008
