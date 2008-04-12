Menu
Krovnye uzy 2008, season 1

Krovnye uzy season 1 poster
Кровные узы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 6 minutes
В 1-м сезоне сериала «Кровные узы» Кристина и Марина Ушаковы с раннего возраста ни дня не могли прожить без скандала. Они постоянно боролись друг с другом за расположение родителей и не сомневались, что все самое лучшее достается конкурентке. Постоянно ругались и выяснили, кого же больше любит мать. Когда девушки стали взрослыми, атмосфера только накалилась. Теперь они должны поделить между собой состояние. Младшая сестра считает, что старшая связана с кончиной матери. Марина заверяет родственницу, что лишит ее всего – средств к существованию, счастья, благополучия. Для начала она стала флиртовать с супругом Кристины Олегом.

4.7
Rate 12 votes
5.7 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 April 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 April 2008
