Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pozvoni v moyu dver 2008, season 1

Pozvoni v moyu dver season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pozvoni v moyu dver Seasons Season 1
Позвони в мою дверь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Pozvoni v moyu dver" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Позвони в мою дверь» молодая девушка Полина рано лишилась родителей, рано родила двоих детей и рано осталась одна. Она живет на грани нищеты. Однажды ее соседа, предпринимателя Пашу, привлек плач детей, который раздавался за дверями квартиры напротив. Когда он вошел, то увидел, что Полина лежит на палу. Петров решил помочь соседке, которая явно не справлялась с двумя детьми самостоятельно. Он нашел няню, заплатил за медицинские услуги и даже нашел для Полины дело – раскрашивать деревянные фигурки, которые Павел якобы вручал своим иностранным партнерам. Мужчина сам не успел понять, как Полина прочно вошла в его сердце...

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Pozvoni v moyu dver" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 March 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 March 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 March 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 March 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more