В 1-м сезоне сериала «Позвони в мою дверь» молодая девушка Полина рано лишилась родителей, рано родила двоих детей и рано осталась одна. Она живет на грани нищеты. Однажды ее соседа, предпринимателя Пашу, привлек плач детей, который раздавался за дверями квартиры напротив. Когда он вошел, то увидел, что Полина лежит на палу. Петров решил помочь соседке, которая явно не справлялась с двумя детьми самостоятельно. Он нашел няню, заплатил за медицинские услуги и даже нашел для Полины дело – раскрашивать деревянные фигурки, которые Павел якобы вручал своим иностранным партнерам. Мужчина сам не успел понять, как Полина прочно вошла в его сердце...