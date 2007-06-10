В 1-м сезоне сериала «Джон из Цинциннати» в центре событий оказывается калифорнийская семья потомственных серферов Йост. Вся жизнь нескольких поколений этой династии прошла в городишке неподалеку от границы с Мексикой. Некогда они были могущественной семьей, однако сейчас столкнулись с многочисленными трудностями. Казалось бы, хуже нельзя вообразить. Однажды в городе появляется незнакомец по имени Джон, и с его прибытием жизнь семьи Йост внезапно начинает представать в абсолютно непривычном свете. Странный парень таинственного происхождения оказывает влияние на неблагополучную семью профессиональных серферов и их сообщество.