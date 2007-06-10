Menu
Russian
John from Cincinnati 2007, season 1

John from Cincinnati 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 June 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"John from Cincinnati" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Джон из Цинциннати» в центре событий оказывается калифорнийская семья потомственных серферов Йост. Вся жизнь нескольких поколений этой династии прошла в городишке неподалеку от границы с Мексикой. Некогда они были могущественной семьей, однако сейчас столкнулись с многочисленными трудностями. Казалось бы, хуже нельзя вообразить. Однажды в городе появляется незнакомец по имени Джон, и с его прибытием жизнь семьи Йост внезапно начинает представать в абсолютно непривычном свете. Странный парень таинственного происхождения оказывает влияние на неблагополучную семью профессиональных серферов и их сообщество.

Series rating

6.8
13 votes
7 IMDb

"John from Cincinnati" season 1 list of episodes.

Season 1
His Visit: Day One
Season 1 Episode 1
10 June 2007
His Visit: Day Two
Season 1 Episode 2
17 June 2007
His Visit: Day Two Continued
Season 1 Episode 3
24 June 2007
His Visit: Day Three
Season 1 Episode 4
1 July 2007
His Visit: Day Four
Season 1 Episode 5
8 July 2007
His Visit: Day Five
Season 1 Episode 6
15 July 2007
His Visit: Day Six
Season 1 Episode 7
22 July 2007
His Visit: Day Seven
Season 1 Episode 8
29 July 2007
His Visit: Day Eight
Season 1 Episode 9
5 August 2007
His Visit: Day Nine
Season 1 Episode 10
12 August 2007
