В 1 сезоне сериала «Пилигрим» Дмитрий Рубцов работал в тайном подразделении 0-18. Вместе со своими коллегами он принимался за весьма деликатные дела, которые были вне полномочий органов власти. Например, они уничтожили членов опасной преступной группировки. После того как их слил информатор, большинство сослуживцев Дмитрия погибли, но главный герой смог скрыться и спрятать свою супругу. Теперь он полон решимости найти предателя и отомстить. Переезжая с места на место, Дмитрий частенько сталкивается с людьми из своего прошлого. В связи с этим он вынужден заниматься тем, что у него получается лучше всего, — сражаться со злом.