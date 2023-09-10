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Piligrim season 1 watch online

Piligrim season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Piligrim Seasons Season 1
Пилигрим 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Piligrim" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пилигрим» Дмитрий Рубцов работал в тайном подразделении 0-18. Вместе со своими коллегами он принимался за весьма деликатные дела, которые были вне полномочий органов власти. Например, они уничтожили членов опасной преступной группировки. После того как их слил информатор, большинство сослуживцев Дмитрия погибли, но главный герой смог скрыться и спрятать свою супругу. Теперь он полон решимости найти предателя и отомстить. Переезжая с места на место, Дмитрий частенько сталкивается с людьми из своего прошлого. В связи с этим он вынужден заниматься тем, что у него получается лучше всего, — сражаться со злом.

Series rating

6.2
Rate 21 votes
5.2 IMDb

"Piligrim" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 September 2023
TV series release schedule
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