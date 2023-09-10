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Пилигрим 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пилигрим
Киноафиша Сериалы Пилигрим Сезоны Сезон 1

Пилигрим 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пилигрим»

В 1 сезоне сериала «Пилигрим» Дмитрий Рубцов работал в тайном подразделении 0-18. Вместе со своими коллегами он принимался за весьма деликатные дела, которые были вне полномочий органов власти. Например, они уничтожили членов опасной преступной группировки. После того как их слил информатор, большинство сослуживцев Дмитрия погибли, но главный герой смог скрыться и спрятать свою супругу. Теперь он полон решимости найти предателя и отомстить. Переезжая с места на место, Дмитрий частенько сталкивается с людьми из своего прошлого. В связи с этим он вынужден заниматься тем, что у него получается лучше всего, — сражаться со злом.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пилигрим» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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