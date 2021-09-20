Menu
Schaste menya naydet 2021, season 1

Kinoafisha TV Shows Schaste menya naydet Seasons Season 1
Счастье меня найдет 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Schaste menya naydet" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Счастье меня найдет» родные сестры Анна и Полина никак не могут найти общий язык. Одна из них умна, интеллигентна, образованна и успешна, но вторая – настоящая заноза для всей семьи. Полина в одиночку воспитывает ребенка, которого нагуляла в ранние годы по глупости, да еще и связывается с мужчиной из криминального мира. Аня пытается помочь сестре выпутаться из неприятностей, но сама оказывается главным объектом ее ненависти. Теперь Полина хочет лишить ее всего: финансового благополучия, супруга, близких людей рядом и права общаться с любимым племянником.

Series rating

0.0
"Schaste menya naydet" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 September 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 September 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 September 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 September 2021
