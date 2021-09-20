В 1-м сезоне сериала «Счастье меня найдет» родные сестры Анна и Полина никак не могут найти общий язык. Одна из них умна, интеллигентна, образованна и успешна, но вторая – настоящая заноза для всей семьи. Полина в одиночку воспитывает ребенка, которого нагуляла в ранние годы по глупости, да еще и связывается с мужчиной из криминального мира. Аня пытается помочь сестре выпутаться из неприятностей, но сама оказывается главным объектом ее ненависти. Теперь Полина хочет лишить ее всего: финансового благополучия, супруга, близких людей рядом и права общаться с любимым племянником.