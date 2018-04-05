Menu
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons 2018, season 1

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons season 1 poster
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «И все же грешник танцует с драконом» события разворачиваются в загадочном городе Эридана, который населен талантливыми дельцами, владеющими уникальными формулами заклинаний. Они придают им огромные силы. Команда главных героев объединила усилия, чтобы вместе работать охотниками за головами. Гайус Сорель пользуется формулами 13-го ранга и мечтает о мирном времени. При помощи своих высоких интеллектуальных способностей он справляется со многими проблемами. А Гигина, его напарница, только и рвется в бой. Несмотря на их расхождения, сложно представить более сплоченную команду.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Calamitous Song of Jushiki and Swords
Season 1 Episode 1
5 April 2018
The Cardinal's Celebration
Season 1 Episode 2
12 April 2018
Weaver of Light
Season 1 Episode 3
19 April 2018
Ballet of the Winged
Season 1 Episode 4
26 April 2018
Goddess of Revenge
Season 1 Episode 5
3 May 2018
Bad Omen
Season 1 Episode 6
10 May 2018
Invitation to an Evening Party
Season 1 Episode 7
17 May 2018
Calm Days and Lonely Nights
Season 1 Episode 8
24 May 2018
Revelation of Malice
Season 1 Episode 9
31 May 2018
Guillotine of Spiders. Time of Snakes
Season 1 Episode 10
7 June 2018
Endgame of Sand
Season 1 Episode 11
14 June 2018
And Yet, We...
Season 1 Episode 12
21 June 2018
