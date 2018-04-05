В 1-м сезоне сериала «И все же грешник танцует с драконом» события разворачиваются в загадочном городе Эридана, который населен талантливыми дельцами, владеющими уникальными формулами заклинаний. Они придают им огромные силы. Команда главных героев объединила усилия, чтобы вместе работать охотниками за головами. Гайус Сорель пользуется формулами 13-го ранга и мечтает о мирном времени. При помощи своих высоких интеллектуальных способностей он справляется со многими проблемами. А Гигина, его напарница, только и рвется в бой. Несмотря на их расхождения, сложно представить более сплоченную команду.