Dom malyutki 2010, season 1

Dom malyutki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dom malyutki Seasons Season 1
Дом малютки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Dom malyutki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом малютки» юная красавица Вера мечтает о своем многообещающем светлом будущем. После отличного окончания университета ее ждет замечательная карьера в крупной корпорации и удачное замужество с таким же, как и она сама, «золотым мальчиком». Дети не входят в ближайшие планы девушки, сперва она хочет пожить для себя и реализовать все свои многочисленные амбиции. Однако судьба распоряжается совершенно иначе: Вера случайно обнаруживает на вокзале плачущего месячного младенца, которого мать бросила на произвол судьбы. Девушка относит его в дом малютки, но это место раз и навсегда ее меняет.

Series rating

3.3
Rate 12 votes
3.5 IMDb

"Dom malyutki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 May 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 May 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 May 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 May 2010
