В 1-м сезоне сериала «Дом малютки» юная красавица Вера мечтает о своем многообещающем светлом будущем. После отличного окончания университета ее ждет замечательная карьера в крупной корпорации и удачное замужество с таким же, как и она сама, «золотым мальчиком». Дети не входят в ближайшие планы девушки, сперва она хочет пожить для себя и реализовать все свои многочисленные амбиции. Однако судьба распоряжается совершенно иначе: Вера случайно обнаруживает на вокзале плачущего месячного младенца, которого мать бросила на произвол судьбы. Девушка относит его в дом малютки, но это место раз и навсегда ее меняет.