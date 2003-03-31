В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 4: Арестант» события разворачиваются в 1994 году. Репортер Андрей Обнорский отправляется в загородный дом наемного убийцы, который недавно скончался. В это же место направляются и несколько членов преступной группировки. Развязывается перестрелка, во время которой оказавшуюся там девушку Катерину ранят в ногу. Андрей помогает ей уйти от преследования и тащит на себе через зимний лес. Затем он своими руками достает пулю, тем самым спасая девушке жизнь. Он отвозит Катю к своему знакомому врачу, надеясь, что там она будет в безопасности. Она нуждается в переливании крови.