Banditskiy Peterburg 4: Arestant season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 4: Arestant season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 4: Arestant Seasons Season 1
Бандитский Петербург 4: Арестант 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2003
Production year 2003
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Banditskiy Peterburg 4: Arestant" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 4: Арестант» события разворачиваются в 1994 году. Репортер Андрей Обнорский отправляется в загородный дом наемного убийцы, который недавно скончался. В это же место направляются и несколько членов преступной группировки. Развязывается перестрелка, во время которой оказавшуюся там девушку Катерину ранят в ногу. Андрей помогает ей уйти от преследования и тащит на себе через зимний лес. Затем он своими руками достает пулю, тем самым спасая девушке жизнь. Он отвозит Катю к своему знакомому врачу, надеясь, что там она будет в безопасности. Она нуждается в переливании крови.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.1 IMDb

"Banditskiy Peterburg 4: Arestant" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 March 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 April 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 April 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 April 2003
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 April 2003
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 April 2003
