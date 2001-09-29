В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 3: Крах Антибиотика» действие разворачивается осенью 1993 года. Руководитель спецотдела в региональном управлении Никита Кудасов недоволен руководством. Как только выясняется, что преступление связано с криминальными авторитетами, они демонстрируют лояльность. Возникают трудности с делом, фигурантом которого является воротила по прозвищу Муха. Он оказался в Крестах, но влиятельные люди хотят вызволить его оттуда. Кудасов сотрудничает с репортером Андреем Серегиным, который, как и он, хочет докопаться до истины и вывести милиционеров на чистую воду.