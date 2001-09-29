Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 3: Krah Antibiotika season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 3: Krah Antibiotika season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 3: Krah Antibiotika Seasons Season 1
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2001
Production year 2001
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Banditskiy Peterburg 3: Krah Antibiotika" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 3: Крах Антибиотика» действие разворачивается осенью 1993 года. Руководитель спецотдела в региональном управлении Никита Кудасов недоволен руководством. Как только выясняется, что преступление связано с криминальными авторитетами, они демонстрируют лояльность. Возникают трудности с делом, фигурантом которого является воротила по прозвищу Муха. Он оказался в Крестах, но влиятельные люди хотят вызволить его оттуда. Кудасов сотрудничает с репортером Андреем Серегиным, который, как и он, хочет докопаться до истины и вывести милиционеров на чистую воду.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"Banditskiy Peterburg 3: Krah Antibiotika" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 September 2001
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 September 2001
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 September 2001
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2001
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 October 2001
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 October 2001
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 October 2001
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 October 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more