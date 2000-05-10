Menu
Banditskiy Peterburg 2: Advokat season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 2: Advokat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 2: Advokat Seasons Season 1
Бандитский Петербург 2: Адвокат 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2000
Production year 2000
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Banditskiy Peterburg 2: Advokat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 2: Адвокат» события разворачиваются в начале 80-х годов в Ленинграде. В центре событий оказываются студенты юрфака, которые давно дружат между собой. Незадолго до государственных экзаменов Катя рассказывает приятелям, что скоро состоится ее свадьба. Женихом является солидный партийный работник. После замужества девушка планирует переехать в столицу. Эта новость неприятно поражает ее однокурсников Олега и Сережу, которые много лет питали к ней далеко не дружеские чувства. Спустя 10 лет бывший студент Сережа становится следователем и сталкивается с историей, уходящей корнями в прошлое.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb

"Banditskiy Peterburg 2: Advokat" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2000
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 May 2000
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 May 2000
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2000
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 May 2000
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 May 2000
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 May 2000
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 May 2000
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 May 2000
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 May 2000
