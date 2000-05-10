В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 2: Адвокат» события разворачиваются в начале 80-х годов в Ленинграде. В центре событий оказываются студенты юрфака, которые давно дружат между собой. Незадолго до государственных экзаменов Катя рассказывает приятелям, что скоро состоится ее свадьба. Женихом является солидный партийный работник. После замужества девушка планирует переехать в столицу. Эта новость неприятно поражает ее однокурсников Олега и Сережу, которые много лет питали к ней далеко не дружеские чувства. Спустя 10 лет бывший студент Сережа становится следователем и сталкивается с историей, уходящей корнями в прошлое.