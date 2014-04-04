В 1-м сезоне сериала «Клинок и душа» когда-то в стране все жили свободно и счастливо. Все изменилось, когда к власти пришла Империя Пун. Ее представители творят чудовищные вещи для обогащения и усиления своего влияния. Сопротивление им оказывали только воины клана Меча, среди которых были те, кто обладал волшебными силами. Но их ликвидировали. Уцелеть удалось только Алке — хладнокровной наемнице, замкнутой в жизни, но неистовой и беспощадной в сражениях. Она отправляется в путешествие, чтобы отыскать члена Имперского корпуса Джин Валэл, которая лишила жизни ее гуру. Властители Империи назначают награду за поимку Алки.