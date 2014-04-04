Menu
Blade & Soul 2014, season 1

Blade & Soul 16+
Season premiere 4 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
В 1-м сезоне сериала «Клинок и душа» когда-то в стране все жили свободно и счастливо. Все изменилось, когда к власти пришла Империя Пун. Ее представители творят чудовищные вещи для обогащения и усиления своего влияния. Сопротивление им оказывали только воины клана Меча, среди которых были те, кто обладал волшебными силами. Но их ликвидировали. Уцелеть удалось только Алке — хладнокровной наемнице, замкнутой в жизни, но неистовой и беспощадной в сражениях. Она отправляется в путешествие, чтобы отыскать члена Имперского корпуса Джин Валэл, которая лишила жизни ее гуру. Властители Империи назначают награду за поимку Алки.

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Road
Season 1 Episode 1
4 April 2014
Desire
Season 1 Episode 2
11 April 2014
Revenge
Season 1 Episode 3
18 April 2014
Sword
Season 1 Episode 4
25 April 2014
Flower
Season 1 Episode 5
2 May 2014
Dream
Season 1 Episode 6
9 May 2014
Time
Season 1 Episode 7
16 May 2014
Sky
Season 1 Episode 8
23 May 2014
Moon
Season 1 Episode 9
30 May 2014
Sin
Season 1 Episode 10
6 June 2014
Punishment
Season 1 Episode 11
13 June 2014
Soul
Season 1 Episode 12
20 June 2014
God
Season 1 Episode 13
27 June 2014
