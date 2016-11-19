В 1-м сезоне сериала «Валькины несчастья» Валентина, мать двоих детей, никак не может найти общий язык с мамой своего супруга — Ларисой Васильевной. Непростые взаимоотношения со свекровью даже вынуждают Валю и Михаила съехать от нее и снять отдельную квартиру. Спустя время у Ларисы Васильевны в квартире появляется молодой художник-авангардист по имени Данила, который мнит себя непризнанным гением. Она хочет помочь ему добиться успеха в мире искусства и начинает эксплуатировать собственного сына в качестве спонсора. Лариса Васильевна придумывает коварный план — довести Мишу с Валей до развода. Ее ложь приводит к трагедии...