Valkiny neschastya 2016, season 1

Valkiny neschastya season 1 poster
Валькины несчастья 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Valkiny neschastya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Валькины несчастья» Валентина, мать двоих детей, никак не может найти общий язык с мамой своего супруга — Ларисой Васильевной. Непростые взаимоотношения со свекровью даже вынуждают Валю и Михаила съехать от нее и снять отдельную квартиру. Спустя время у Ларисы Васильевны в квартире появляется молодой художник-авангардист по имени Данила, который мнит себя непризнанным гением. Она хочет помочь ему добиться успеха в мире искусства и начинает эксплуатировать собственного сына в качестве спонсора. Лариса Васильевна придумывает коварный план — довести Мишу с Валей до развода. Ее ложь приводит к трагедии...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Valkiny neschastya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2016
