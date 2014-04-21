Menu
Jamaica Inn 2014, season 1

Jamaica Inn season 1 poster
Jamaica Inn 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Jamaica Inn" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Трактир «Ямайка» в богом забытую и крайне неприглядную местность приезжает из Ирландии молодая девушка по имени Мэри. Семья отправила ее провести немного времени в гостях у ближайших родственников, но те, по всей видимости, не в восторге от появления иностранки. В графстве появилась наводящая на всех ужас преступная группировка. Мэри знакомится с юношей, работающим шпионом. Он под видом преступника внедрился в банду, чтобы получить доказательства причастности самого могущественного и влиятельного человека в округе и его подельников к серии чудовищных кораблекрушений…

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.4 IMDb

"Jamaica Inn" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 April 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 April 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 April 2014
