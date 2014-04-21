В 1-м сезоне сериала «Трактир «Ямайка» в богом забытую и крайне неприглядную местность приезжает из Ирландии молодая девушка по имени Мэри. Семья отправила ее провести немного времени в гостях у ближайших родственников, но те, по всей видимости, не в восторге от появления иностранки. В графстве появилась наводящая на всех ужас преступная группировка. Мэри знакомится с юношей, работающим шпионом. Он под видом преступника внедрился в банду, чтобы получить доказательства причастности самого могущественного и влиятельного человека в округе и его подельников к серии чудовищных кораблекрушений…