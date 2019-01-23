Menu
Russian
Your tickets in your personal cabinet

Boca Norte 2019, season 1

Boca Norte 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"Boca Norte" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бока Норте» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Андреа, которая всю свою сознательную жизнь провела в Барселоне. Она привыкла к определенному уровню жизни и не готова менять свои привычки. Но у судьбы свои планы на этот счет. По семейным обстоятельствам Андреа приходится переехать в бедный пригород. После элитных районов Барселоны здесь все кажется девушке убогим, грязным и непригодным к жизни. Однако вскоре героиня знакомится с веселыми ребятами из местного музыкального клуба, которые помогают ей адаптироваться в новой реальности и даже научиться получать удовольствие от такого рода изменений.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

"Boca Norte" season 1 list of episodes.

Season 1
Capítulo 1
Season 1 Episode 1
23 January 2019
Capítulo 2
Season 1 Episode 2
23 January 2019
Capítulo 3
Season 1 Episode 3
23 January 2019
Capítulo 4
Season 1 Episode 4
23 January 2019
Capítulo 5
Season 1 Episode 5
23 January 2019
Capítulo 6
Season 1 Episode 6
23 January 2019
