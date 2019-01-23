В 1-м сезоне сериала «Бока Норте» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Андреа, которая всю свою сознательную жизнь провела в Барселоне. Она привыкла к определенному уровню жизни и не готова менять свои привычки. Но у судьбы свои планы на этот счет. По семейным обстоятельствам Андреа приходится переехать в бедный пригород. После элитных районов Барселоны здесь все кажется девушке убогим, грязным и непригодным к жизни. Однако вскоре героиня знакомится с веселыми ребятами из местного музыкального клуба, которые помогают ей адаптироваться в новой реальности и даже научиться получать удовольствие от такого рода изменений.