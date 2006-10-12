В 1-м сезоне сериала «Работяга» главная героиня является поистине одержимой своей профессией. Сложно представить себе человека, который больше увлечен работой, чем Хироко Мацуката. Она работает журналистской в офисе и постоянно занята своими обязанностями. Девушка забыла о личной жизни, хотя у нее есть бойфренд, который работает вместе с ней. Парень долго и мучительно томится в ожидании, когда же Хироко Мацуката соблаговолит засунуть их свидание в свой органайзер. Но у журналистки другие приоритеты – то горит материал, срочно требующий, чтобы его дописали, то пора отправляться на интервью, которое наконец удалось согласовать.