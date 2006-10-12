Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hataraki Man 2006, season 1

Hataraki Man season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hataraki Man Seasons Season 1
Hataraki Man 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 11
Runtime 3 hours 51 minutes
"Hataraki Man" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Работяга» главная героиня является поистине одержимой своей профессией. Сложно представить себе человека, который больше увлечен работой, чем Хироко Мацуката. Она работает журналистской в офисе и постоянно занята своими обязанностями. Девушка забыла о личной жизни, хотя у нее есть бойфренд, который работает вместе с ней. Парень долго и мучительно томится в ожидании, когда же Хироко Мацуката соблаговолит засунуть их свидание в свой органайзер. Но у журналистки другие приоритеты – то горит материал, срочно требующий, чтобы его дописали, то пора отправляться на интервью, которое наконец удалось согласовать.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Hataraki Man" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Female Hataraki Man
Season 1 Episode 1
12 October 2006
Stakeout Man
Season 1 Episode 2
19 October 2006
Ramen Man
Season 1 Episode 3
26 October 2006
Apology Man
Season 1 Episode 4
2 November 2006
Turn-Around Man
Season 1 Episode 5
9 November 2006
Princess Man
Season 1 Episode 6
16 November 2006
Meticulous Man
Season 1 Episode 7
23 November 2006
Reward Man
Season 1 Episode 8
23 November 2006
Accomplished Hataraki Man
Season 1 Episode 9
7 December 2006
Incapable Hataraki Man
Season 1 Episode 10
14 December 2006
Nevertheless, Hataraki Man
Season 1 Episode 11
21 December 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more