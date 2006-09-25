Menu
Las Dos Caras de Ana 2006 - 2007, season 1

Las Dos Caras de Ana season 1 poster
Las Dos Caras de Ana 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 120
Runtime 90 hours 0 minute
"Las Dos Caras de Ana" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Два лица страсти» Ана хочет построить артистическую карьеру. Она погружена в театральную жизнь и даже не представляет, какой ужас ожидает ее в ближайшем будущем. Внезапно девушка узнает, что ее горячо любимый брат попадает в автомобильную аварию. Ему удается уцелеть, но теперь парень навсегда прикован к инвалидной коляске. Вскоре происходит пожар, в результате которого погибает мама главной героини. Все эти трагедии не были случайностями, они произошли по вине влиятельных и беспощадных людей. Отец и сыновья Бустаманте становятся врагами Аны, и девушка вынашивает план мести.

Series rating

7.7
7.8 IMDb

"Las Dos Caras de Ana" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 September 2006
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 September 2006
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 September 2006
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 September 2006
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 September 2006
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 October 2006
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 October 2006
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 October 2006
Episode 9
Season 1 Episode 9
5 October 2006
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 October 2006
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 October 2006
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 October 2006
Episode 13
Season 1 Episode 13
11 October 2006
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 October 2006
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 October 2006
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 October 2006
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 October 2006
Episode 18
Season 1 Episode 18
18 October 2006
Episode 19
Season 1 Episode 19
19 October 2006
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 October 2006
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 October 2006
Episode 22
Season 1 Episode 22
24 October 2006
Episode 23
Season 1 Episode 23
25 October 2006
Episode 24
Season 1 Episode 24
26 October 2006
Episode 25
Season 1 Episode 25
27 October 2006
Episode 26
Season 1 Episode 26
30 October 2006
Episode 27
Season 1 Episode 27
31 October 2006
Episode 28
Season 1 Episode 28
1 November 2006
Episode 29
Season 1 Episode 29
2 November 2006
Episode 30
Season 1 Episode 30
3 November 2006
Episode 31
Season 1 Episode 31
6 November 2006
Episode 32
Season 1 Episode 32
7 November 2006
Episode 33
Season 1 Episode 33
8 November 2006
Episode 34
Season 1 Episode 34
9 November 2006
Episode 35
Season 1 Episode 35
10 November 2006
Episode 36
Season 1 Episode 36
13 November 2006
Episode 37
Season 1 Episode 37
14 November 2006
Episode 38
Season 1 Episode 38
15 November 2006
Episode 39
Season 1 Episode 39
16 November 2006
Episode 40
Season 1 Episode 40
17 November 2006
Episode 41
Season 1 Episode 41
20 November 2006
Episode 42
Season 1 Episode 42
21 November 2006
Episode 43
Season 1 Episode 43
22 November 2006
Episode 44
Season 1 Episode 44
23 November 2006
Episode 45
Season 1 Episode 45
24 November 2006
Episode 46
Season 1 Episode 46
27 November 2006
Episode 47
Season 1 Episode 47
28 November 2006
Episode 48
Season 1 Episode 48
29 November 2006
Episode 49
Season 1 Episode 49
30 November 2006
Episode 50
Season 1 Episode 50
1 December 2006
Episode 51
Season 1 Episode 51
4 December 2006
Episode 52
Season 1 Episode 52
5 December 2006
Episode 53
Season 1 Episode 53
6 December 2006
Episode 54
Season 1 Episode 54
7 December 2006
Episode 55
Season 1 Episode 55
8 December 2006
Episode 56
Season 1 Episode 56
11 December 2006
Episode 57
Season 1 Episode 57
12 December 2006
Episode 58
Season 1 Episode 58
13 December 2006
Episode 59
Season 1 Episode 59
14 December 2006
Episode 60
Season 1 Episode 60
15 December 2006
Episode 61
Season 1 Episode 61
18 December 2006
Episode 62
Season 1 Episode 62
19 December 2006
Episode 63
Season 1 Episode 63
20 December 2006
Episode 64
Season 1 Episode 64
21 December 2006
Episode 65
Season 1 Episode 65
22 December 2006
Episode 66
Season 1 Episode 66
25 December 2006
Episode 67
Season 1 Episode 67
26 December 2006
Episode 68
Season 1 Episode 68
27 December 2006
Episode 69
Season 1 Episode 69
28 December 2006
Episode 70
Season 1 Episode 70
29 December 2006
Episode 71
Season 1 Episode 71
1 January 2007
Episode 72
Season 1 Episode 72
2 January 2007
Episode 73
Season 1 Episode 73
3 January 2007
Episode 74
Season 1 Episode 74
4 January 2007
Episode 75
Season 1 Episode 75
5 January 2007
Episode 76
Season 1 Episode 76
8 January 2007
Episode 77
Season 1 Episode 77
9 January 2007
Episode 78
Season 1 Episode 78
10 January 2007
Episode 79
Season 1 Episode 79
11 January 2007
Episode 80
Season 1 Episode 80
12 January 2007
Episode 81
Season 1 Episode 81
15 January 2007
Episode 82
Season 1 Episode 82
16 January 2007
Episode 83
Season 1 Episode 83
17 January 2007
Episode 84
Season 1 Episode 84
18 January 2007
Episode 85
Season 1 Episode 85
19 January 2007
Episode 86
Season 1 Episode 86
22 January 2007
Episode 87
Season 1 Episode 87
23 January 2007
Episode 88
Season 1 Episode 88
24 January 2007
Episode 89
Season 1 Episode 89
25 January 2007
Episode 90
Season 1 Episode 90
26 January 2007
Episode 91
Season 1 Episode 91
29 January 2007
Episode 92
Season 1 Episode 92
30 January 2007
Episode 93
Season 1 Episode 93
31 January 2007
Episode 94
Season 1 Episode 94
1 February 2007
Episode 95
Season 1 Episode 95
2 February 2007
Episode 96
Season 1 Episode 96
5 February 2007
Episode 97
Season 1 Episode 97
6 February 2007
Episode 98
Season 1 Episode 98
7 February 2007
Episode 99
Season 1 Episode 99
8 February 2007
Episode 100
Season 1 Episode 100
9 February 2007
Episode 101
Season 1 Episode 101
12 February 2007
Episode 102
Season 1 Episode 102
13 February 2007
Episode 103
Season 1 Episode 103
14 February 2007
Episode 104
Season 1 Episode 104
15 February 2007
Episode 105
Season 1 Episode 105
16 February 2007
Episode 106
Season 1 Episode 106
19 February 2007
Episode 107
Season 1 Episode 107
20 February 2007
Episode 108
Season 1 Episode 108
21 February 2007
Episode 109
Season 1 Episode 109
22 February 2007
Episode 110
Season 1 Episode 110
23 February 2007
Episode 111
Season 1 Episode 111
26 February 2007
Episode 112
Season 1 Episode 112
27 February 2007
Episode 113
Season 1 Episode 113
28 February 2007
Episode 114
Season 1 Episode 114
1 March 2007
Episode 115
Season 1 Episode 115
2 March 2007
Episode 116
Season 1 Episode 116
5 March 2007
Episode 117
Season 1 Episode 117
6 March 2007
Episode 118
Season 1 Episode 118
7 March 2007
Episode 119
Season 1 Episode 119
8 March 2007
Episode 120
Season 1 Episode 120
9 March 2007
