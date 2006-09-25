В 1-м сезоне сериала «Два лица страсти» Ана хочет построить артистическую карьеру. Она погружена в театральную жизнь и даже не представляет, какой ужас ожидает ее в ближайшем будущем. Внезапно девушка узнает, что ее горячо любимый брат попадает в автомобильную аварию. Ему удается уцелеть, но теперь парень навсегда прикован к инвалидной коляске. Вскоре происходит пожар, в результате которого погибает мама главной героини. Все эти трагедии не были случайностями, они произошли по вине влиятельных и беспощадных людей. Отец и сыновья Бустаманте становятся врагами Аны, и девушка вынашивает план мести.