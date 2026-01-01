Menu
Serzhant milicii 1975, season 1

Serzhant milicii season 1 poster
Сержант милиции 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 August 1975
Production year 1975
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 15 minutes
"Serzhant milicii" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сержант милиции» главным действующим лицом оказывается молодой советский милиционер по имени Николай Захаров. Несмотря на то что он только недавно заступил на службу, рвения и отваги герою не занимать. Сержанту достается первое серьезное расследование. Ему предстоит поймать ловких рецидивистов, которые обманули наивного провинциала, приехавшего в Ленинград. Мужчина поддался на уговоры злоумышленников, оказался в закрытом от посторонних глаз месте, где его избили и обворовали. Но Захаров непременно поможет несчастному сибиряку добиться того, чтобы справедливость восторжествовала.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

"Serzhant milicii" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 August 1975
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 August 1975
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 August 1975
