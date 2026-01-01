В 1-м сезоне сериала «Сержант милиции» главным действующим лицом оказывается молодой советский милиционер по имени Николай Захаров. Несмотря на то что он только недавно заступил на службу, рвения и отваги герою не занимать. Сержанту достается первое серьезное расследование. Ему предстоит поймать ловких рецидивистов, которые обманули наивного провинциала, приехавшего в Ленинград. Мужчина поддался на уговоры злоумышленников, оказался в закрытом от посторонних глаз месте, где его избили и обворовали. Но Захаров непременно поможет несчастному сибиряку добиться того, чтобы справедливость восторжествовала.