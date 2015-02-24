В 1 сезоне сериала «Алхимик. Эликсир Фауста» бывшая горничная московского отеля «Астория» на смертном одре передает своему сыну Марку Терентьеву страшную тайну. В секретере женщины много лет хранится рецепт самого настоящего эликсира молодости и вечной жизни. Будучи юной девчонкой и работая в отеле, она закрутила роман с одним из гостей – британским разведчиком Освальдом Райнером. Подслушав его разговор, героиня узнала, что он убил и ограбил советского профессора Александра Невельского. Назло мужчине она, в свою очередь, похитила у него все записи ученого. Теперь Марк должен найти наследника погибшего химика и вернуть ему эликсир.