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Alhimik. Eliksir Fausta season 1 watch online

Alhimik. Eliksir Fausta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alhimik. Eliksir Fausta Seasons Season 1
Алхимик. Эликсир Фауста 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Alhimik. Eliksir Fausta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алхимик. Эликсир Фауста» бывшая горничная московского отеля «Астория» на смертном одре передает своему сыну Марку Терентьеву страшную тайну. В секретере женщины много лет хранится рецепт самого настоящего эликсира молодости и вечной жизни. Будучи юной девчонкой и работая в отеле, она закрутила роман с одним из гостей – британским разведчиком Освальдом Райнером. Подслушав его разговор, героиня узнала, что он убил и ограбил советского профессора Александра Невельского. Назло мужчине она, в свою очередь, похитила у него все записи ученого. Теперь Марк должен найти наследника погибшего химика и вернуть ему эликсир. 

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"Alhimik. Eliksir Fausta" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
24 February 2015
Серия 02
Season 1 Episode 2
24 February 2015
Серия 03
Season 1 Episode 3
25 February 2015
Серия 04
Season 1 Episode 4
25 February 2015
Серия 05
Season 1 Episode 5
26 February 2015
Серия 06
Season 1 Episode 6
26 February 2015
Серия 07
Season 1 Episode 7
3 March 2015
Серия 08
Season 1 Episode 8
3 March 2015
Серия 09
Season 1 Episode 9
4 March 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 March 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 March 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 March 2015
TV series release schedule
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