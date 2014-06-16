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More. Gory. Keramzit 2014, season 1

More. Gory. Keramzit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows More. Gory. Keramzit Seasons Season 1
Море. Горы. Керамзит 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"More. Gory. Keramzit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Море. Горы. Керамзит» события разворачиваются в селе Веселое недалеко от Сочи. Здесь удивительным образом уживаются совершенно разные народности и верования. Армяне, черкесы и греки делают деньги, наживаясь на многочисленных черноморских туристах, но среди них как-то оказывается община русских староверов. Они не признают земных благ, живут в аскетизме, растят детей в скромности и почитании старших. Но однажды сын хозяина местной хинкальной по имени Армен влюбляется в юную девушку Серафиму из общины. Он намерен добиваться ее ответных чувств, несмотря на все преграды.

Series rating

1.8
Rate 10 votes
1.9 IMDb

"More. Gory. Keramzit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 June 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 June 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 June 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 June 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 June 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 June 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 June 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 June 2014
TV series release schedule
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