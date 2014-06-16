В 1 сезоне сериала «Море. Горы. Керамзит» события разворачиваются в селе Веселое недалеко от Сочи. Здесь удивительным образом уживаются совершенно разные народности и верования. Армяне, черкесы и греки делают деньги, наживаясь на многочисленных черноморских туристах, но среди них как-то оказывается община русских староверов. Они не признают земных благ, живут в аскетизме, растят детей в скромности и почитании старших. Но однажды сын хозяина местной хинкальной по имени Армен влюбляется в юную девушку Серафиму из общины. Он намерен добиваться ее ответных чувств, несмотря на все преграды.