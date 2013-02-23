В 1 сезоне сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела» у польской певицы Анны Герман есть всесоюзная слава и огромный успех, о котором другие девушки могут только мечтать. Но мало кто знает, сколько бед пришлось пережить этой хрупкой женщине с прекрасным голосом. Когда она была маленькой, ее отца обвинили в шпионаже и забрали на верную смерть. Осиротевшая семья долго скиталась по среднеазиатским странам, где и была застигнута войной. Юная Аня похоронила младшего брата, пережила голод и была на волоске от гибели. Однако героиня спаслась, впервые влюбилась и сама завоевала любовь миллионов поклонников.