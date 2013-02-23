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Anna German. Tayna belogo angela season 1 watch online

Anna German. Tayna belogo angela season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Anna German. Tayna belogo angela Seasons Season 1
Анна Герман. Тайна белого ангела 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Anna German. Tayna belogo angela" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела» у польской певицы Анны Герман есть всесоюзная слава и огромный успех, о котором другие девушки могут только мечтать. Но мало кто знает, сколько бед пришлось пережить этой хрупкой женщине с прекрасным голосом. Когда она была маленькой, ее отца обвинили в шпионаже и забрали на верную смерть. Осиротевшая семья долго скиталась по среднеазиатским странам, где и была застигнута войной. Юная Аня похоронила младшего брата, пережила голод и была на волоске от гибели. Однако героиня спаслась, впервые влюбилась и сама завоевала любовь миллионов поклонников.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"Anna German. Tayna belogo angela" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 February 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 March 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 March 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 March 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 March 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 March 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 April 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 April 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 April 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 May 2013
TV series release schedule
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