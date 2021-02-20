Menu
Binsenjo 2021, season 1

Binsenjo season 1 poster
Binsenjo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 30 hours 0 minute
"Binsenjo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Винченцо» во время визита в родную страну адвокат корейско-итальянской мафии дает лидерам непревзойденного преступного конгломерата возможность узнать о том, какова на вкус справедливость. Возвращение Винченцо на родину нельзя назвать благоприятным. Его встречают недоверчивые граждане и нетерпеливые аферисты. Кроме того, герою предстоит закончить незавершенное дело. Много лет назад один из солидных бизнесменов попросил его припрятать 15 тонн драгметалла. Молодой человек нашел тайник — подвальное помещение под деловым центром. После гибели клиента Винченцо и владелец здания могут озолотиться... 

Series rating

8.3
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Binsenjo" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 February 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 February 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 February 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 February 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 March 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 March 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 March 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 March 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 March 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 March 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 March 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 March 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 April 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 April 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 April 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
11 April 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
24 April 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
25 April 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
1 May 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
2 May 2021
