В 1 сезоне сериала «Винченцо» во время визита в родную страну адвокат корейско-итальянской мафии дает лидерам непревзойденного преступного конгломерата возможность узнать о том, какова на вкус справедливость. Возвращение Винченцо на родину нельзя назвать благоприятным. Его встречают недоверчивые граждане и нетерпеливые аферисты. Кроме того, герою предстоит закончить незавершенное дело. Много лет назад один из солидных бизнесменов попросил его припрятать 15 тонн драгметалла. Молодой человек нашел тайник — подвальное помещение под деловым центром. После гибели клиента Винченцо и владелец здания могут озолотиться...